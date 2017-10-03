Пиромана, спалившего 21 веранду в Екатеринбурге, отправят на принудительное лечение

В Екатеринбурге в суд направлено дело студента, который сжигал веранды в детских садиках. Не исключено, что вместо колонии пироман отправится в медицинское учреждение.

Утверждено постановление о направлении уголовного дела 19-летнего парня, спалившего 21 веранду на территории детских площадок, в суд. Прокуроры просят отправить пиромана на принудительное лечение. «В настоящее время по своему состоянию здоровья молодой человек лишен возможности осознавать характер и значение своих действий, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера», – рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге за месяц сгорело более десятка веранд на территории садиков. Все началось с поджогов на ЖБИ, затем пироман переместился на Синие Камни, отметился на Эльмаше, Университетском, улице Проезжей, Большакова и по другим адресам. Поджигателя задержали с поличным в ночь с 4 на 5 декабря на ЖБИ. Юноша попался при попытке поджога веранды на Сиреневом бульваре, он проник на веранду и уже поджег находившиеся там игрушки. Увидев приближающихся полицейских, злоумышленник попытался скрыться, однако убежать от сыщиков ему не удалось. При задержанном была обнаружена зажигалка и горючая жидкость. По приметам он совпадал с человеком, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения на месте первых возгораний. «Задержанный сознался, что все предыдущие поджоги совершил он. Его показания, тем не менее, будут тщательно проверены полицейскими. Свои действия молодой человек пояснил личным неприязненным отношением к детским дошкольным учреждениям», – поясняли ранее в полиции. В отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Екатеринбург, служба информации

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