Вторник, 3 октября 2017, 13:07 мск

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На дороге на Серебрянку «конь не валялся»: поручение Путина все еще не выполнено (ФОТО, ВИДЕО)

На дороге на Серебрянку «конь не валялся»: поручение Путина все еще не выполнено (ФОТО, ВИДЕО)

Дорога к поселку Серебрянка, которую президент Владимир Путин поручал губернатору Евгению Куйвашеву отремонтировать к 1 июня, не готова до сих пор. Более того: вероятно, она не будет готова и к концу октября.

Новый День: На дороге на Серебрянку ''конь не валялся'': поручение Путина все еще не выполнено (ФОТО, ВИДЕО)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, для езды более-менее пригоден участок до Синегорского – около 30 километров. «В самом населенном пункте и далее, практически вплоть до Серебрянки, – яма на яме, провалы грунта, колея. Прочувствовал их всеми фибрами души. Не жду, что Минтранс признает проблемы, явно скажут, что нормативы не нарушены. Уточню, что, согласно договору, ремонт обязаны завершить к 20 октября, то есть через три недели. А на деле, получается, еще конь не валялся», – написал депутат.

Новый День: На дороге на Серебрянку ''конь не валялся'': поручение Путина все еще не выполнено (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, «Новый День» уже неоднократно сообщал об анекдотичной ситуации с непроходимой дорогой к поселку Серебрянка. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил в конце 2016 года нагоняй от президента РФ после большой пресс-конференции. Путин поставил задачу – привести в эксплуатационное состояние дорогу от Нижнего Тагила до Серебрянки. Указывалось, что доклад об итогах работы (на которую решили потратить 250 млн рублей из резервного фонда) Куйвашев должен предоставить главе государства до 1 июня 2017 года. В мае съемочная группа РИА «Новый День» лично оценила состояние дороги: было ясно, что сроки сорваны. Затем был назначен

Дорога на Серебрянку. Май 2017

Екатеринбург, Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 03.10.17

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