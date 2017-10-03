Пожаловаться на дороги, не очищенные от снега, можно по специальному телефону

В Свердловской области заработала горячая линия, на которую можно сообщать о плохо расчищенных дорогах. Это позволит избежать всплеска ДТП в связи с рано выпавшим снегом. На региональном уровне собирают информацию также от Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета, пассажирских автотранспортных предприятий.

Телефон горячей линии заработал в Управлении автомобильных дорог. Линия будет работать круглосуточно по номеру: 8 (343) 261-79-83. Сюда автомобилисты могут сообщать обо всех дорогах, которые не чистят от снега или чистят плохо.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области сегодня сообщили, что особое внимание дорожные службы уделяют расчистке социально значимых маршрутов, в частности, дорог, по которым осуществляется «маятниковая миграция горожан». Также дорожники обращаются к автомобилистам с просьбой перейти на зимний стиль вождения, соблюдать правила дорожного движения, в особенности скоростной режим.

Напомним, сегодня утром Екатеринбург как всегда оказался не готов к снегу и встал в пробки. В утренний час-пик по всему городу фиксировались небольшие ДТП. ГИБДД призвала автомобилистов не совершать дальние поездки. В ближайшие пару дней перепады температур и осадки сохранятся.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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