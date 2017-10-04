В школе Екатеринбурга, где рухнул потолок, прокуратура начала проверку

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению об обрушении части потолка в столовой школы № 142 поселка Горный Щит.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сотрудники надзорного ведомства будут выяснять, когда в учебном заведении проводился ремонт, соблюдались ли сроки его проведения. Также необходимо установить, кто из должностных лиц администрации школы является ответственным за надлежащее состояние помещений. Кроме того, будет дана оценка правомерности приемки школы перед началом нового учебного года.

Сегодня на место происшествия планировала выехать с проверкой комиссия управления образования администрации Екатеринбурга. По предварительным данным, конструкции потолка рухнули на двух учениц, которые в этот момент обедали. Проверяющие намерены выяснить, насколько сильно пострадали дети.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

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