Спустя три недели после ЧП в школе Горного Щита следователи начали проверку

В СУ СК по Свердловской области начали проверку по факту обрушения потолка в школе поселка Горный Щит. ЧП случилось еще 3 октября.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, началась доследственная проверка по факту обрушения потолка в школе № 142 поселка Горный Щит. «В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, все ли необходимые меры предпринимаются руководством образовательного учреждения для того, чтобы обеспечить безопасное пребывание граждан (в том числе несовершеннолетних) в школе, а также иные обстоятельства», – отмечают в региональном СКР. Поводом к проверке указывается вышедший сегодня в эфире федерального канала сюжет о ЧП.

Напомним, потолок в столовой школы Горного Щита обрушился 3 октября. В тот момент в помещении находились дети. Прокуратура заявила о начале проверки на следующий день, о самом факте ЧП сообщили все региональные СМИ. Почему следователи заметили происшествие только сейчас, остается непонятным.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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