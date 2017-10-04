Каждая шестая улица Екатеринбурга – уникальная: «Яндекс» проанализировал топонимику российских городов

В компании «Яндекс» на основе данных «Яндекс-карт» составили исследование улиц России. Екатеринбург оказался в числе мегаполисов с довольно кривыми, но длинными улицами. Каждое шестое название екатеринбургских улиц – уникальное. А самая короткая улица растянулась всего на 32 метра, это почти рекорд по стране.

Аналитики изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов. «Яндекс-картам» известно о 1488 улицах в столице Свердловской области. Среди 15 городов-милионников Екатеринбург находится на 12 месте по количеству улиц на одного жителя. Правда, улицы в Екатеринбурге длиннее, чем в других больших городах, – в среднем 820 метров. По этому показателю Екатеринбург занимает шестое место. 275 улиц, то есть каждая шестая, носят уникальные названия. Например, нигде больше нет улицы Автономных Республик, Здешнего переулка, улицы Начдива Васильева, Юмашева, Палкинского переулка и улицы Академика Карпинского. В Екатеринбурге больше, чем в других городах, улиц с «цветными» названиями – улицы Красная Горка и Зелёная Роща. В России в целом только 11 % улиц являются уникальными, например, во всей России есть только одна Собачья улица и только одна улица 8-я Щель.

Согласно «Яндекс.картам», самая длинная улица в городе – Чусовской тракт, 14,7 км. Самая короткая – Нефритовая в Шабровском. Кстати, рекордная по длине улица – 22,6 км – находится в соседней Перми, это улица Восточный обход. Назвать самую короткую сложнее – длина как минимум пяти улиц, переулков и тупиков не превышает 31 метра. Екатеринбургская Нефритовая улица всего на 1 метр длиннее, ее длина 32 метра. Самой кривой улицей в Екатеринбурге признана Кольцевая, она сильнее всего отклоняется от прямой линии. Вообще в Екатеринбурге больше кривых улиц, чем во многих других больших городах.

Чаще всего в столице Среднего Урала улицы называют в честь людей, таких названий 9,8 %. Названия в честь природы типа Васильковой улицы или Калиновой тоже довольно много, 5,5 %. В топ-5 также попали улицы, чьи названия связаны с Советским Союзом, городами и профессиями. А вот улицы с «промышленными» названиями оказались куда менее популярными, лидером в этом виде улиц стал Воронеж. Называть улицы в честь людей больше всего любят в Красноярске – каждая седьмая улица здесь называется в честь какого-нибудь человека. Города популярны в Уфе – здесь более 6% улиц носят имена разных городов. Улиц с советскими названиями больше всего осталось в Омске. По доле названий, связанных с природой, лидируют также Красноярск и Омск. В Самаре чаще, чем в других городах, выбирают названия, связанные с объектами и организациями.

Кстати, самое популярное название улицы в России – вовсе не Ленина. Пальма первенства – за улицей Центральной. Вперед улицы имени вождя также вышли Молодежная, Школьная, Советская, Садовая, Лесная и Новая. В десятке также – Мира и Набережная. Зато в честь Ленина обычно называют длинные улицы – 61% улиц Ленина длиннее километра.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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