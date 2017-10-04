Длина улиц российских городов равна расстоянию от Земли до Луны

Аналитики «Яндекса» провели исследование, посвященное улицам населенных пунктов России. Оказалось, что если «вытянуть» все российские улицы по прямой, по ним можно добраться до Луны.

В России без учета самых маленьких сёл около 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов. В среднем российское поселение состоит из тринадцати улиц, дело в том, что в стране очень много небольших деревень, в которых две-три улицы. Что касается городов, то в них в среднем около 190 улиц.

В целом расстояние всех улиц, если «вытянуть» их по прямой, составляет более 395 тысяч километров, что на десять тысяч километров больше, чем расстояние от Земли до Луны. При этом пешеходу понадобится не менее девяти лет непрерывного путешествия без сна и отдыха, чтобы обойти все улицы страны.

Самая длинная улица расположена в Перми – это Восточный Обход длиной 22,6 километра. На звание самой короткой претендуют несколько переулков, проездов и тупиков, однако среди городских улиц короче всех переулок Титова в Ростове-на-Дону, его длинна – 30 метров.

Самые кривые улицы расположены в Сочи, их там 15 из 100. Впрочем, в Красноярске и Воронеже заблудиться тоже очень просто, там часто встречаются извилистые улицы, чего не скажешь о Санкт-Петербурге и Омске, где преобладают прямые проезды и переулки. В общем три четверти улиц в России прямые, то есть их длина почти равна кратчайшему расстоянию между началом и концом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

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