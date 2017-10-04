На вокзале Екатеринбурга задержали гражданку Узбекистана, которая обвиняется в убийстве и торговле людьми

На станции Екатеринбург-пассажирский задержали гражданку Узбекистана, которую обвиняют в двух тяжких преступлениях. Женщина, находясь в Батуми, занималась торговлей людьми, по данным правоохранителей, на ее счету – убийство.

Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, 33-летнюю женщину задержали 23 сентября. Гражданка Узбекистана находилась в международном розыске за совершение четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 143.1 «Торговля людьми» и п. «г» ч.1, п. «б», «д» ч.2, п. «в» ч.3 ст.109 «Умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, по найму» УК Республики Грузия.

Согласно материалам экстрадиционной проверки, в 2012-2013 годах женщина в Батуми заставляла нескольких соотечественниц оказывать услуги интимного характера за деньги, причем одну из девушек она убила, чтобы та не рассказала о преступлении. По ходатайству Свердловского транспортного прокурора Железнодорожным районным судом Екатеринбурга обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об экстрадиции женщины.

Екатеринбург, служба информации

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