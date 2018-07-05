Из Екатеринбурга экстрадируют гражданку Узбекистана, обвиняемую в торговле людьми и убийстве

Из Екатеринбурга экстрадируют гражданку Узбекистана, которую обвиняют в торговле людьми и убийстве. Женщину задержали осенью прошлого года, судить ее будут в Грузии – там, где были совершены преступления.

Как было установлено в ходе экстрадиционной проверки, женщина в 2012-2013 годах приехала в Батуми и позвала туда четырех своих соотечественниц, пообещав им хорошую работу. Затем обвиняемая забрала у женщин паспорта и под угрозой расправы заставила заниматься проституцией. Одна из девушек попыталась сбежать на родину, пригрозив обвиняемой все рассказать полиции. Сутенерша наняла киллера, который убил беглянку. После этого преступления гражданка Узбекистана подалась в бега, скрывалась в России. Ее задержал Интерпол на вокзале Екатеринбурга в сентябре прошлого года.

«На основании собранных Уральской транспортной прокуратурой материалов заместителем Генерального прокурора Российской Федерации принято решение об удовлетворении запроса Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче иностранной гражданки для осуществления уголовного преследования за указанные преступления. В ближайшее время она будет передана компетентным органам Республики Грузия», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры на транспорте УрФО. В Грузии женщину будут судить по ч. 1,2,3 ст. 143.1 «Торговля людьми» и п. «г» ч. 1, п. «б», «д» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 109 УК Грузии «Умышленное убийство совершенное с целью скрыть другое преступление, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, по найму».

Екатеринбург, служба информации

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