Среда, 4 октября 2017, 15:26 мск

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Сторонники Навального поздравят Путина «с выходом на пенсию»

Сторонники Навального поздравят Путина «с выходом на пенсию»

Пресс-секретарь Навального Руслан Шаведдинов опубликовал в своем твиттере фото уведомления о пикете в Екатеринбурге, который должен пройти 7 октября в 16:00 на площади Труда. В документе указано, что пикет будет немногочисленным, до 30 человек. В группе встречи в социальных сетях акция анонсирована так: «7 октября, в день, когда Путин выходит на пенсию, мы выходим за Навального». Организаторы указали также, что на пикете будут требовать освобождения политика и его допуска к участию в выборах президента России

Получить комментарий в Министерстве общественной безопасности Свердловской области по поводу акции агентству не удалось.

Отметим, что пикеты в поддержку Алексея Навального 7 октября анонсированы во всех крупных городах страны.

Новый День: Сторонники Навального поздравят Путина ''с выходом на пенсию''

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.10.17

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