«Не путать демократию с анархией». Свердловская полиция предупредила сторонников Навального перед запланированной акцией

Ведомство в официальном релизе предупредило участниковсегодняшнего пикета в поддержку Навального о том, что считает акцию на площади Труда несогласованной, а значит, будут задержания.

«В случае, если акция состоится, органы внутренних дел предпримут комплекс мер, направленных на недопущение нарушения действующего законодательства, охрану правопорядка и обеспечение безопасности граждан», – заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В сообщении указано, что действия участников пикета могут быть расценены как нарушение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и предусматривают административную ответственность.

«Гражданам следует помнить, что во избежание подобных ситуаций необходимо соблюдать законность и правопорядок, не поддаваться на провокации и призывы к правонарушениям, к участию в незаконных мероприятиях. Прошу не путать демократию с анархией», – отметил Горелых.

Напомним, акции с требованием допустить оппозиционного политика к президентским выборам, невзирая на его судимость, пройдут сегодня во всех крупных городах России. В Екатеринбурге штаб Навального 4 октября отправил в министерство общественной безопасности уведомление о пикете количеством до 30 человек на площади Труда. С большим опозданием, за день до акции чиновники выступили с заявлением, что место не подходит, и предложили оппозиционерам в качестве альтернативы площадьОбороны. Однако сторонники Навального намерены оставить место и время проведения пикета прежними. Акция начнется сегодня в 16.00 по местному времени .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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