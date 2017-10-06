В штаб Навального пришли представители МОБ – убедиться, что назначенный на завтра пикет состоится

В екатеринбургский штаб Алексея Навального только что пришли сотрудники министерства общественной безопасности, чтобы выяснить, состоится ли пикет, назначенный на завтра.

Согласно прямой трансляции, организованной из штаба, представитель министерства зашел исключительно с целью удостовериться, что пикет состоится. Как ранее сообщало агентство, пресс-секретарь Навального Руслан Шаведдинов опубликовал в своем твиттере фото уведомления о пикете в Екатеринбурге, который должен пройти 7 октября в 16:00 на площади Труда. В документе указано, что пикет будет немногочисленным, до 30 человек.

По словам представителей Навального, им не была вовремя предложена иная площадка для проведения протестной акции, а значит пикет на площади Труда никто не запрещал. Между тем у официальных властей в лице ДИП Губернатора Свердловской области иная позиция: «Министерством общественной безопасности Свердловской области организаторам для проведения пикетов были предложены иные площадки: площадь Обороны (возле памятника «Уральцам, ковавшим Победу») и парк Победы. Письма организаторы получили, в получении писем расписались. Несмотря на получение официальных ответов от Министерства общественной безопасности Свердловской области, организаторы продолжают вводить в заблуждение людей и приглашают их принять участие в пикетах в поддержку Навального в частности, на площади Труда. Фактически приглашая принять участие в незаконном мероприятии. Сторонникам Навального были предоставлены площадки для проведения мероприятий. Это площадь Обороны и парк Победы. Активисты штаба для выражения своей позиции и участия в пикетах могут прибыть на эти площадки и провести свои мероприятия»

Екатеринбург, Максим Бородин

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