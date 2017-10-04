«Политика наступает на гласность»: газету с «уральской рублевки», критиковавшую местную власть, выселяют на улицу со скандалом

Редакцию газеты «Маяк» в Сысерти пытаются со скандалом выселить из старинного здания, в котором СМИ размещается более полувека. Выселение из помещения журналисты называют местью бывшего главы Сысерти Александра Карамышева, работу которого они не раз подвергали резкой критике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в свежем номере газеты опубликовано обращение главного редактора издания Ирины Летеминой с заголовком «Политика опять наступает на гласность». Она попросила читателей поддержать газету в борьбе с чиновниками, которые намереваются выселить СМИ из муниципального здания.

«Маяк» располагается в Сысерти на улице Карла Либкнехта, 40а, – помещения редакции не превышают по площади 100 кв. м. Это строение входит в комплекс зданий бывшей сысертской типографии и находится во владении Свердловской области, по факту им распоряжается МУГИСО. По словам главреда, в марте 2015 года по указанию губернатора Свердловской области с газетой был заключен договор бессрочного пользования строением. Однако 28 сентября в адрес редакции пришло письмо за подписью замглавы МУГИСО Сергея Сосновских о внезапном расторжении договора и требованием освободить помещение в месячный срок.

«Это уже второе письмо, которое мы получили от министерства. Первое пришло 31 августа. В нем о запланированных «мероприятиях» МУГИСО было сказано более откровенно. Дескать, министерство совместно с администрацией округа в июле провели совещание о возможности предоставления этих площадей муниципальному автономному учреждению «Газета «Сысертские вести», которое было создано по инициативе экс-главы Александра Карамышева в нынешнем году», – отмечает Летемина.

При этом в «Маяке» недоумевают: вокруг их редакции несколько лет пустует около двух тысяч квадратных метров производственных площадей ликвидированной типографии. Еще в областной собственности находится несколько корпусов бывшего санатория «Урал», который закрылся в девяностые годы, эти здания практически не используются. И ко всем пустующим объектам Министерство по управлению имуществом Свердловской области не проявляет активного интереса.

«Министерство не беспокоит, к примеру, что в пустующих зданиях типографии местами выбиты стекла, разморожена газовая котельная и водопровод, отрезано электричество. Зато повышенный интерес вызывает маленький островок, в котором работает редакция «Маяка». Островок, который редакция в условиях своих ограниченных ресурсов поддерживает по мере сил. Мы обеспечили здание альтернативной отопительной системой и водопроводом, привели в порядок электрохозяйство, перекрыли крышу… – говорит Летемина. – Мы считаем, что выселение редакции не связано с производственной необходимостью, а имеет исключительно политический характер. Так бывший глава Карамышев, а ныне председатель думы СГО сводит счеты с изданием, на страницах которого его деятельность как муниципального чиновника неоднократно подвергалась критике. И сводит счеты лично с автором этих строк – редактором газеты «Маяк» и депутатом думы СГО И. Н. Летеминой за то, что на заседаниях думы голосовала за «неуды» при оценке работы Александра Геннадьевича на посту главы».

В сложившейся ситуации «Маяк» организовал сбор подписей под письмом президенту РФ В. В. Путину и губернатору Свердловской области Е. В. Куйвашеву о закреплении здания за редакцией. Отдать свой голос можно под петицией на платформе Сhange.org.

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