Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 ноября 2017, 16:31 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

«День «икс» прошел». Вопрос выселения уральской газеты из здания за критику власти до сих пор не решен

«День «икс» прошел». Вопрос выселения уральской газеты из здания за критику власти до сих пор не решен

Ситуация вокруг сысертской газеты «Маяк», редакцию которой намеревались выселить за негативные статьи о чиновниках из старинного здания, в котором СМИ размещается более полувека, до сих пор не разрешилась. Об этом сегодня сообщила главный редактор издания Ирина Летемина, отвечая на вопрос о судьбе журналистов депутату Госдумы РФ Дмитрию Ионину.

«Пока не могу сказать что-то внятное. На словах все всё обещают. День «икс» прошел, нас не выгоняют. Но и документа о признании письма о выселении ошибочным не пришло. Получается, я просто проигнорировала требование МУГИСО о расторжении договора, а они промолчали», – уточнила главред. Ионин, в свою очередь, опубликовал ответ от МУГИСО, в котором говорится, что министерство «учтет депутатское ходатайство в защиту газеты «Маяк».

Напомним, недавно «Маяк» получил от МУГИСО письмо с требованием покинуть помещения здания на улице Карла Либкнехта, 40а в Сысерти (это строение входит в комплекс зданий бывшей местной типографии). При этом в марте 2015 года по указанию губернатора с газетой заключили договор бессрочного пользования строением. Сейчас МУГИСО настаивает на расторжении этого документа. «Дескать, министерство с администрацией округа в июле провели совещание о возможности предоставления этих площадей муниципальному автономному учреждению «Газета «Сысертские вести», которое было создано по инициативе экс-главы Александра Карамышева», – сообщала ранее в своей авторской статье Летемина.

В «Маяке» недоумевают: вокруг их редакции несколько лет пустует около двух тысяч квадратных метров производственных площадей ликвидированной типографии. Еще в областной собственности находятся корпуса бывшего санатория «Урал», который закрылся в девяностые годы, эти здания практически не используются. И ко всем пустующим объектам Министерство по управлению имуществом Свердловской области не проявляет активного интереса.

«Министерство не беспокоит, к примеру, что в пустующих зданиях типографии местами выбиты стекла, разморожена газовая котельная и водопровод, отрезано электричество. Зато повышенный интерес вызывает маленький островок, в котором работает редакция «Маяка». Островок, который редакция в условиях своих ограниченных ресурсов поддерживает по мере сил. Мы обеспечили здание альтернативной отопительной системой и водопроводом, привели в порядок электрохозяйство, перекрыли крышу… – говорит Летемина. – Мы считаем, что выселение редакции не связано с производственной необходимостью, а имеет исключительно политический характер. Так бывший глава Карамышев, а ныне председатель думы СГО сводит счеты с изданием, на страницах которого его деятельность как муниципального чиновника неоднократно подвергалась критике. И сводит счеты лично с автором этих строк – редактором газеты «Маяк» и депутатом думы СГО И. Н. Летеминой за то, что на заседаниях думы голосовала за «неуды» при оценке работы Александра Геннадьевича на посту главы».

В октябре стало известно, что ситуацию вокруг «Маяка» взял на контроль Свердловский творческий союз журналистов. Тогда было озвучено предложение о переводе спорного здания в муниципального собственность, но решение этого вопроса также застопорилось.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.11.17

В Первоуральске задержали рецидивиста-серийного поджигателя автомобилей. / Срок запуска трамваев по Татищева перенесли – транспорт пустят в течение месяца. / Проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге обойдется в 100-150 млрд рублей, – Дворкович. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Политика наступает на гласность»: газету с «уральской рублевки», критиковавшую местную власть, выселяют на улицу со скандалом

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Полиция ищет хулигана, распылившего газ в столовой Академии госслужбы

«Уралвагонзавод» отказался от серийного производства «трамвая будущего»: нет ходовой части

Асбестовский суд отказался рассматривать иск «Национальной сурьмяной компании»

Неоднократно судимый уральский экс-журналист выиграл всероссийский поэтический конкурс среди заключенных

Все новости