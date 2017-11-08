«День «икс» прошел». Вопрос выселения уральской газеты из здания за критику власти до сих пор не решен

Ситуация вокруг сысертской газеты «Маяк», редакцию которой намеревались выселить за негативные статьи о чиновниках из старинного здания, в котором СМИ размещается более полувека, до сих пор не разрешилась. Об этом сегодня сообщила главный редактор издания Ирина Летемина, отвечая на вопрос о судьбе журналистов депутату Госдумы РФ Дмитрию Ионину.

«Пока не могу сказать что-то внятное. На словах все всё обещают. День «икс» прошел, нас не выгоняют. Но и документа о признании письма о выселении ошибочным не пришло. Получается, я просто проигнорировала требование МУГИСО о расторжении договора, а они промолчали», – уточнила главред. Ионин, в свою очередь, опубликовал ответ от МУГИСО, в котором говорится, что министерство «учтет депутатское ходатайство в защиту газеты «Маяк».

Напомним, недавно «Маяк» получил от МУГИСО письмо с требованием покинуть помещения здания на улице Карла Либкнехта, 40а в Сысерти (это строение входит в комплекс зданий бывшей местной типографии). При этом в марте 2015 года по указанию губернатора с газетой заключили договор бессрочного пользования строением. Сейчас МУГИСО настаивает на расторжении этого документа. «Дескать, министерство с администрацией округа в июле провели совещание о возможности предоставления этих площадей муниципальному автономному учреждению «Газета «Сысертские вести», которое было создано по инициативе экс-главы Александра Карамышева», – сообщала ранее в своей авторской статье Летемина.

В «Маяке» недоумевают: вокруг их редакции несколько лет пустует около двух тысяч квадратных метров производственных площадей ликвидированной типографии. Еще в областной собственности находятся корпуса бывшего санатория «Урал», который закрылся в девяностые годы, эти здания практически не используются. И ко всем пустующим объектам Министерство по управлению имуществом Свердловской области не проявляет активного интереса.

«Министерство не беспокоит, к примеру, что в пустующих зданиях типографии местами выбиты стекла, разморожена газовая котельная и водопровод, отрезано электричество. Зато повышенный интерес вызывает маленький островок, в котором работает редакция «Маяка». Островок, который редакция в условиях своих ограниченных ресурсов поддерживает по мере сил. Мы обеспечили здание альтернативной отопительной системой и водопроводом, привели в порядок электрохозяйство, перекрыли крышу… – говорит Летемина. – Мы считаем, что выселение редакции не связано с производственной необходимостью, а имеет исключительно политический характер. Так бывший глава Карамышев, а ныне председатель думы СГО сводит счеты с изданием, на страницах которого его деятельность как муниципального чиновника неоднократно подвергалась критике. И сводит счеты лично с автором этих строк – редактором газеты «Маяк» и депутатом думы СГО И. Н. Летеминой за то, что на заседаниях думы голосовала за «неуды» при оценке работы Александра Геннадьевича на посту главы».

В октябре стало известно, что ситуацию вокруг «Маяка» взял на контроль Свердловский творческий союз журналистов. Тогда было озвучено предложение о переводе спорного здания в муниципального собственность, но решение этого вопроса также застопорилось.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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