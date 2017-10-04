Кто затупит сильнее: программа, избиратель или член УИК? Эксперты ищут слабое звено в новых правилах голосования

месту нахождения, которая заменила на региональных выборах открепительные удостоверения, позволила решить одни задачи, но поставила новые. До начала президентских выборов перед избирательными комиссиями стоит цель поработать над ошибками, тогда как политтехнологи, вероятно, будут биться над прямо противоположным вопросом – где найти в новой схеме пробелы и как их использовать в своих интересах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в администрации Екатеринбурга в рамках «Юридической недели Урала» состоялся круглый стол, посвященным итогам применения новой системы голосования.

Один из гостей заседания, председатель избиркома Томской области Эльман Юсубов, рассказал, что о применении на их губернаторских выборах голосования по месту нахождения вместо открепительных в регионе узнали только за шесть дней до назначения выборов: на федеральном уровне было принято решение «обкатать» новую схему перед президентскими выборами 2018 года. И не зря – в ходе работы были выявлены некоторые сложности.

Например, при формировании реестра избирателей, голосующих по месту нахождения, выяснилось, что программа признает в написании адресов только слова «улица» и «переулок», тогда как в реальности встречают другие варианты – проезд, тупик, площадь и так далее. Проблему удалось решить, только включив режим ручного набора. Бывают случаи, когда из-за ошибки самого избирателя его не может найти система ГАС «Выборы». Это случается, когда избиратель подает заявление не в ТИК, а в УИК, то есть меньше чем за пять дней до выборов. Напомним, в этом случае он пишет заявление сам, а уже потом члены избиркома заводят его данные в систему. Если в имени или фамилии в заявлении допущена хоть одна ошибка – система сообщит, что такой избиратель не найден. В Томской области, рассказал Эльман Юсубов, таких случаев было всего 14, причем девять из них – с избирательницами по имени Наталия, которые написали свое имя через мягкий знак. Бывают, как говорят, и прецеденты, когда при подаче заявления о голосовании по месту нахождения через портал госуслуг избиратель умудряется сделать это несколько раз, и оказывается в нескольких разных списках. Впрочем, ранее председатель свердловского избиркома Валерий Чайников заявлял, что это исключено.

Но самая большая проблема, как отметили эксперты, – это проблема кадров и явки. В сельских участковых избиркомах некоторых регионов средний возраст специалистов – 60-65 лет, и обучить их новым правилам и технологиям не всегда просто. Не всегда правильно понимали в этом году нововведения и сами избиратели: «выписавшись» с избирательного участка по месту прописки, 10 сентября они пытались проголосовать за своего губернатора из Крыма или даже из Турции, тогда как участвовать в региональных выборах можно только находясь в пределах региона.

Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин выразил опасение, что в ближайшее время среди политтехнологов найдутся желающие отыскать в новой схеме «слабое звено». Участники круглого стола с этим согласились, и предположили, что одним из выходов будет полный отказ от совмещения президентских выборов с выборами любого другого уровня. Был высказан, в частности, аргумент, что на муниципальных выборах досрочное голосование действует, а на президентских – нет, а если их совместить в одной территории, в головах избирателей произойдет путаница – за кого можно голосовать досрочно, а за кого нет.

Политтехнолог Алексей Швайгерт в разговоре с РИА «Новый День» также согласился, что, вероятно, ближе к выборам определенные политические силы начнут активный поиск «слабых мест» в новой системе голосования, хотя лично он предпочитает другие методы. В то же время отказ от совмещения президентских выборов с любыми другими он назвал верным решением. «Известно, что самые грязные и жесткие выборы – это выборы муниципального уровня. Совмещение больших и малых кампаний может привести к тому, что какой-нибудь местный оппозиционный активист приведет на участки свой электорат, используя какие-то локальные конфликты, и тогда какой-нибудь кандидат в президенты от условных коммунистов получит от них больше голосов, чем ожидалось. Разделение крупных и малых выборов – это способ разгрузить голову избирателю и одновременно снизить число протестных голосов, так как чем выше уровень выборов, тем ниже реальная конкуренция», – считает эксперт.

Екатеринбург. Другие новости 04.10.17

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