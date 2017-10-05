На Урале бывший полицейский убил свою возлюбленную, вернувшуюся с отдыха

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, в котором подозревается бывший полицейский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в городе Лесном на улице Победы. Ряд подробностей есть в паблике во «ВКонтакте» «Плохие новости». Горожане сообщают, что жертвой преступника стала Светлана Трофимова, которая вернулась из отпуска, – женщина отдыхала в Сочи. Она находилась дома с подругой, когда к ней пришел 32-летний Эдгар Идаятов, с которым Светлана недавно рассталась. Общение переросло в серьезную ссору. Мужчина сильно сдавил возлюбленной шею, отчего потерпевшая скончалась. В этот момент в квартире находились двое детей женщины.

По информации пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, подозреваемый в убийстве был вскоре задержан сотрудниками уголовного розыска. Известно, что мужчина ранее работал в органах внутренних дел, откуда был уволен в 2016 году по отрицательным мотивам. Между тем, как добавляют в СУ СКР по Свердловской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточняют, что в момент преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. О случившемся в органы правоохраны сообщила подруга потерпевшей. В настоящее время по делу проводятся необходимые мероприятия.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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