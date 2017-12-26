На Урале отправили в колонию бывшего полицейского, который задушил женщину на глазах ее детей

В закрытом городе Лесной вынесли приговор бывшему полицейскому, совершившему зверское убийство подруги. Он задушил женщину на глазах двух ее детей.

Резонансное преступление произошло 28 сентября этого года. Жертвой преступника стала Светлана Трофимова. Она вернулась из отпуска, была дома с подругой, когда к ней пришел 32-летний Эдгар Идаятов, с которым Светлана недавно рассталась. Общение переросло в серьезную ссору. Мужчина сильно сдавил возлюбленной шею, отчего потерпевшая скончалась. В этот момент в квартире находились двое детей женщины. Подозреваемый в убийстве был вскоре задержан сотрудниками уголовного розыска. Известно, что мужчина ранее работал в органах внутренних дел, откуда был уволен в 2016 году по отрицательным мотивам.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Идаятов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Воспитанием детей погибшей сейчас занимаются ее родители и сестра.

Лесной. Другие новости 26.12.17

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