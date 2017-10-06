Уральских промышленников «загнали» в совет по развитию туризма

Сегодня в Екатеринбурге официально объявили о создании совета по развитию промышленного туризма. В его состав вошли не только представители турсообщества, но и крупные промышленники. Совет должен заняться разработкой и запуском туров на заводы и другие индустриальные объекты, не только на Урале, но и в других регионах.

Учредительное собрание совета по развитию промышленного туризма прошло сегодня в Ельцин центре. Совет был создан под эгидой Ростуризма, то есть имеет федеральную поддержку, также в него должны войти представители администраций нескольких регионов: Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Также промышленность Урала должны представлять делегаты от крупных заводов – УГМК, УВЗ, ЕВРАЗ и так далее. Но как именно будет происходить сотрудничество, пока не очень понятно.

Главной задачей совета должна стать разработка и согласование новых маршрутов промышленного туризма и не только на Урале, а также в Татарстане, ХМАО, ЯНАО и других регионах. Поэтому будут привлекаться туроператоры и туристские общественные организации. Когда будет запущен первый тур по заводам, на совете не прозвучало.

Напомним, впервые идея развития индустриального туризма была озвучена в апреле этого года на выставке «Лето» в Екатеринбурге. Тогда проект был представлен только на уровне слов. Представители туротрасли отмечали, что Урал нужно сделать центром промышленно-индустриального туризма России. Для этого заводы должны будут пустить туристов в святая святых: в цехи, свои музеи, в промзоны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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