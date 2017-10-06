Итоги конкурса на обустройство ВИЗа – победитель не назван, критикуют всех (ФОТО)

Сегодня на открытом заседании градостроительного совета подвели итоги конкурса на лучший проект организации пространства набережной пруда ВИЗ . Наибольшее количество голосов собрал проект «Река», но глава администрации Александр Якоб и председатель совета Михаил Вяткин заявили, что реализован в нынешнем виде план не будет. Все три концепции – финалисты будут, по словам чиновников, обсуждаться. А некоторые слушатели подвергли презентации резкой критике.

«Три проекта набережной, а набережной мы не увидели. В этих проектах я не увидела данных о доступности для всех категорий жителей, как можно дойти сюда от остановки, как проехать. Все три проекта слабые…Мы не увидели систему транспортной доступности города. Не сохранены объекты культурного наследия, как часть генетического кода. Например, мы могли бы сделать музейный квартал в структуре набережной», – заявила член Российского союза архитекторов Елена Просянникова.

Другие спикеры из зала упрекнули авторов проектов в том, что в них не предусмотрено решение транспортной проблемы – самой актуальной на сегодня для жителей района. Также неясно, на каких условиях пройдет передача раритетных заводских зданий, и пройдет ли она вообще, а некоторые концепции базируются на историческом комплексе Малахова. Было высказано и мнение, что все концепции уделяют мало места под коммерческую застройку, и могут остаться прожектами, если инвесторам не будет интересно работать в этом районе.

Представители администрации подвели итог дискуссии, объявив, что слушания градсовета дают его участникам «пищу для размышлений, понимание проблем, с которыми придется столкнуться», и не более того. Коллег поддержал бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий: «Не нужно ждать, что будет проект-звезда. Такого не будет. Большая вода – это самое интересное и перспективное место развития Екатеринбурга, если рассматривать горизонт планирования через 200, 500 лет. Центр города будет здесь, на Верх-Исетском пруду, поэтому подходить к нему нужно очень осторожно», – заявил на брифинге Чернецкий.

Напомним, в финал конкурса вышли три проекта. Основным преимуществом первого плана реконструкции с рабочим названием «Зеленый берег» его создатели называют создание единой прогулочной зоны с центром города, этакого зеленого коридора из парково-прогулочной зоны. Именно отсутствие связного зеленого маршрута, по словам идеологов концепции, изолирует район с крупным водоемом и большой зоной отдыха от остального города.

В качестве основной стратегии архитекторы перечисляют следующие моменты:

1.Сохранение максимального существующего древесного покрова и защита экологически ценных районов ареалов на берегах.

2. Максимальное использование альтернативных автомобилю видов транспорта: велосипед, трамваи и т. д.).

3. Выделение наиболее интересных существующих элементов путем создания точек обзора и повторного использования существующей традиционной архитектуры для создания новых видов использования и функций.

4. Использование истории региона и мест, чтобы подчеркнуть их индивидуальность и создать уникальный опыт для посетителей.

Проект «Острова» был подготовлен московским архитектором Александром Незнамовым, и основан на исторической сложившейся ячеистой планировке Екатеринбурга.

«Спроецировав принцип градостроительного кода города, мы получили семь зон – обособленных друг от друга разрывами-паузами и связанных единым путем, пронизывающим всю набережную Верх-Исетского пруда. Для образности такие зоны мы назвали «острова». Наполняя среду причастными к ней людьми, мы и среду делаем сопричастной каждому. Обитаемость островов – залог сохранения порядка, чувства комфорта и интереса», – поясняет автор. «Острова» будут носить имена Детства, Спорта, Культуры, Маяка, Тишины, Встреч и Искусства. Среди оригинальных деталей проекта также можно назвать идею с водными каналами, которые будут продолжением автомобильных дорог, выходящих к водоему.

Самый популярный проект, «Река», оказался самым подробным. Его ключевая особенность в идее реставрации, и передачи городу исторического архитектурного ансамбля старых заводских зданий, построенных в духе классицизма по проекту Малахова. В старых промышленных зданиях с сохранившимися трубами можно организовать корпоративный университет или бизнес-парк.

Кроме того, предполагается восстановить историческую плотину. Фактически она станет копией Плотинки в центре Екатеринбурга.

«Предложение состоит в максимальном раскрытии берегов и развитии водных объектов за счет организации комплекса парков на проектируемом пространстве. …», – заявляют в презентации авторы. Они предложили также предусмотреть несколько прогулочных маршрутов с собственным оформлением, здания набережной сохранить под кафе, сувенирные лавки. Под путепроводом на Токарей, где последние несколько лет живут бездомные, запланирован открытый летний театр для представителей субкультур.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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