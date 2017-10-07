Однопартийцы «сшили» коммунисту Вегнеру персональное дело

Свердловский обком КПРФ не стал сегодня принимать окончательного решения по судьбе своего однопартийца, депутата заксо Вячеслава Вегнера.

Как рассказал РИА «Новый День» один из участников заседания, было принято решение возбудить в отношении Вегнера персональное дело и передать его на рассмотрение первичной партийной организации, в случае Вегнера – Чкаловского местного отделения КПРФ.

Сам депутат в начале заседания присутствовал, но ушел еще до обсуждения вопроса о себе самом. В соцсети он написал, что уехал на встречу с жителями деревень Каменского района, которые уже очень давно просили его приехать.

Напомним, Вегнер в последние месяцы демонстративно отстранился от однопартийцев, во время избирательной кампании положительно отзывался о кандидате от «Единой России», а потом и вовсе разместил на своей странице в соцсети избирательный бюллетень с галочкой напротив фамилии не Алексея Парфенова (как следовало бы по принципам партийной дисциплины), а Евгения Куйвашева. После чего коллеги по заксо иногда шутливо приветствуют его фразой: «Ну что, тебя еще не исключили из партии?». Сам Вегнер о своих планах на будущее пока не распространяется. Возможно, они будут зависеть еще и от того, по какой модели пройдут муниципальные выборы в Екатеринбурге, а вот это уже зависит напрямую от резиденции губернатора. А в резиденцию товарищ Вегнер, по неофициальным данным, вхож в большей степени, чем другие члены КПРФ.

Екатеринбург, Служба новостей РИА «Новый День»

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