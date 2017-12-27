Оппозиционного свердловского коммуниста вызвали «на ковер» однопартийцы

Под Новый год в свердловском отделении КПРФ грозит разразиться новый скандал: депутата заксо Вячеслава Вегнера, по некоторым данным, уже сегодня вечером могут исключить из партии.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Вегнер, сегодня его пригласили на партийное собрание. Он не исключает, что будет предпринята попытка исключить его из партии, хотя напрямую об этом в приглашении сказано не было. При этом Вегнер уже сообщил на своей странице в соцсети, что для него «интересы жителей Свердловской области стоят выше партийных интересов, особенно если интересы партии путаются с интересами кучки бюрократов, а помогать родному региону я могу всегда и без всяких должностей».

Напомним, вялотекущий конфликт между Вячеславом Вегнером и первым секретарем Александром Ивачевым тлеет давно. Однако до сих пор Александр Ивачев утверждал, что вопрос применения каких-то санкций к Вегнеру «не является для него первостепенным».

Отметим, что, по мнению экспертов, недавнее выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ вполне может привести к какому-то кадровому обновлению внутри самой партии, в том числе и ее региональных отделений. О своей поддержке Грудинина заявили уже оба свердловских коммуниста – и Ивачев, и Вегнер.

Получить комментарий Александра Ивачева пока не удалось.

Екатеринбург, служба информации

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