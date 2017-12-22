Поможет ли Грудинин Зюганову реанимировать труп КПРФ: мнения экспертов

Завтра в Москве состоится предвыборный съезд КПРФ, на котором партия окончательно определится со своим кандидатом на предстоящих выборах президента. До недавнего времени в этом качестве рассматривался только один человек – Геннадий Зюганов, но теперь в повестке появилось и еще одно имя – директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера сам Зюганов не исключил, что кандидатом станет не он. По его словам, сейчас активно обсуждается выдвижение директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, который победил в праймериз «Левого фронта». По мнению экспертов, если выдвижение Грудинина действительно произойдет, то это может стать началом обновления КПРФ. А может и не стать. «Выборы президента – это знаковое событие и хороший повод для таких решений. Победить они (КПРФ) не победят, но, возможно, не потеряют то, что было. К выдвижению Зюганова относились отрицательно даже в среде однопартийцев. Появление новой фигуры должно доказать, что партия двигается в будущее. А какое может быть будущее с Зюгановым?» – считает директор Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. В то же время, отмечает он, Грудинин, хоть и человек по-своему интересный, не обладает политическим или аппаратным весом. В этом смысле будущее партии туманно. Не исключено, что Грудининым воспользуются для привлечения «антизюгановской» части левого электората, тогда как сам Геннадий Андреевич продолжит руководить партией в качестве своего рода «старейшины» и после выборов «отдрейфует» ее обратно, к «соглашательской» политике.

С Анатолием Гагариным отчасти согласен уральский публицист, член Союза российских писателей Андрей Коряковцев. «Коней на переправе не меняют, а если это происходит, то это – верный признак того, что это – не переправа, а её имитация. Любой кандидат на этих выборах – кроме одного, и понятно, кого, – это политический труп. КПРФ нужно было показать способность к обновлению, и в то же время не рисковать дееспособными лидерами. Отсюда и такая фигура – мало кому известная, кроме тех, кто интересуется строительным бизнесом (ибо в этой сфере основной доход Совхоза Грудинина) и политически бесперспективная», – прокомментировал эксперт. Поддержка Грудинина «Левым фронтом» Сергея Удальцова, считает он, только в том случае будет иметь смысл, если процесс по давно назревшему обновлению КПРФ продолжится, а это пока под вопросом.

Тем не менее, среди самих коммунистов планы по выдвижению Грудинина вызывают оптимизм. «Это будет новая волна и новая жизнь партии! Грудинин – настоящий «красный директор», специалист, человек дела, при нем КПРФ наконец вздохнет, а пена рвачей будет снята с нашего коммунистического супа. Если такое выдвижение состоится, то, я думаю, это будет твердое второе место. За Грудинина могут проголосовать те, кто раньше «по приколу» поддерживал Жириновского или «белоленточников». Полагаю, 25-27% – вполне реально!» – эмоционально прокомментировал депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Вячеслав Вегнер.

Напомним, Павел Грудинин в ноябре победил на виртуальных праймериз левых сил. Лидеры двух оппозиционных парламентских партий от него существенно отстали. Геннадий Зюганов с 221 голосом разместился только на 15-й строчке, Сергей Миронов («Справедливая Россия») с 44 голосами – на 46-й. Лидер партии «Коммунисты России» Максим «Товарищ Максим» Сурайкин занял 43-е место.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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