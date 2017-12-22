КПРФ держит интригу: Зюганов подтвердил, что может не пойти в президенты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что может не стать кандидатом в президенты РФ от компартии на предстоящих выборах главы государства. По его словам, сейчас активно обсуждается выдвижение директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, который победил в праймериз «Левого фронта».

«Кандидатов в президенты просматривает Высший совет народного-патриотических сил», – сказал Зюганов и отметил, что в числе претендентов «есть представители лучших народных предприятий».

«Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием. Приглашаю завтра на съезд», – сказал Зюганов.

Он пояснил, что кандидата в президенты от КПРФ определит съезд тайным голосованием. «Сегодня президиум, в 18:00 пленум, по уставу президиум и пленум выносят кандидатуру, которую завтра рассмотрит съезд. По закону за каждую кандидатуру голосуют тайно на съезде, всякие домыслы о том, что тот – второй, третий, лишены оснований», – сказал лидер компартии.

Как сообщал «Новый День», член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин ранее сообщил, что кандидатуру Грудинина предложил сам Зюганов накануне на президиуме компартии.

Стоит отметить, что еще в начале ноября Зюганов заявлял, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты. Однако позже в пресс-службе КПРФ сообщили, что этот вопрос остается открытым.

В интервью РИА «Новый День» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов также говорил, что компартия готовит «резервных» кандидатов на случай не выдвижения Зюганова. При этом он отмечал, что окончательное решение примет сам лидер компартии, в кандидатуру выберет съезд.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.12.17

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