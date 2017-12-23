«Нужна свежая кровь»: КПРФ утвердит кандидата в президенты РФ. Его штаб возглавит Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что возглавит избирательный штаб Павла Грудинина, который сегодня на съезде Компартии, как ожидается, будет утвержден кандидатом в президенты РФ. Он назвал директора совхоза имени Ленина удачной кандидатурой на президентских выборах, отвечающей ожиданиям избирателей. Об этом руководитель КПРФ заявил перед началом партийного съезда.

Накануне в ходе заседания пленума ЦК КПРФ Зюганов объяснил, почему отказался от участия в президентской гонке. Лидер Компартии заявил, что ему будет тяжело заниматься выборами из-за здоровья, добавив, что партии нужны обновление и «свежая кровь», сообщает РБК со ссылкой на источники в КПРФ.

Вчера же пленум ЦК КПРФ единогласно поддержал выдвижение беспартийного Грудинина на пост президента России. Его кандидатуру предложил Зюганов. Окончательное решение сегодня примет съезд. Пленум КПРФ также принял решение создать перед выборами высший совет народно-патриотических сих, который возглавит Зюганов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.12.17

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