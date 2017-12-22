КПРФ готова выдвинуть беспартийного кандидата взамен Зюганову

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в качестве кандидата в президенты России от партии директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Как рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» депутат Государственной думы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин, об этом лидер партии объявил в ходе обсуждения президентской кампании на президиуме ЦК.

«Это первый этап обсуждения, Геннадий Андреевич Зюганов это сделал (выдвинул кандидатуру Грудинина – прим. ред.). Мы обсуждали данную кандидатуру на президиуме, да. И завтра еще продолжится обсуждение с участием самого Павла Николаевича Грудинина, потом будет совещание секретарей, пленум ЦК и в субботу выходим на съезд», – сказал парламентарий.

Кандидатуру Груднина Рашкин считает «нормальной». «Павел Грудинин был назван одним из 15-20 кандидатур более года назад. Были обсуждения, он участвовал в дебатах. Я нормально отношусь к этой кандидатуре, он на сегодняшний день – один из основных кандидатов, которые будут обсуждаться съездом партии», – пояснил член президиума ЦК Компартии. Примечательно, что Павел Груднин не имеет билета Компартии.

По словам Рашкина, вопрос участия Зюганова в качестве кандидата на президентских выборах окончательно решится на пленуме партии в конце текущей недели. «Зюганов будет обязательно участвовать в выборах, в выборной кампании, поскольку он председатель партии. Другой вопрос – в качестве кого», – пояснил он.

Напомним, Грудинин победил в народном голосовании по выбору кандидата в президенты России от левых сил, которое было организовано движением «Левый фронт» в ноябре. Стоит отметить, что еще в начале ноября Зюганов заявлял, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты. Однако позже в пресс-службе КПРФ сообщили, что этот вопрос остается открытым.

Москва, Иван Гридин

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