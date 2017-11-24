Праймериз «Левого фронта» для выборов президента: в первом туре победил один из основателей «Яблока»

Сегодня в полночь завершился первый тур онлайн-праймериз по выбору единого кандидата от «Левого фронта» на выборы президента России 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке было 77 кандидатов, среди которых – как патриархи отечественной политики, так и политики средних лет. Присутствовали в списке и действующие депутаты Госдумы, и писатели, и журналисты, и ученые, и общественные деятели.

В голосовании приняло участие 12 тысяч человек. Первое место с результатом 2535 голосов занял один из основателей партии «Яблоко», экс-зампред Счетной палаты, а ныне публицист Юрий Болдырев. На втором – директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, набравший 2439 голосов. На третьем – выпускник журфака УрГУ, тележурналист Константин Семин (1539 голосов). Советник президента Сергей Глазьев занял 4-е место (1459), писатель Захар Прилепин – 5-е (1182). В десятку попали также публицист Борис Кагарлицкий, журналисты Сергей Шаргунов, Максим Шевченко, философ Михаил Попов, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Вторую десятку открыл 87-летний академик Жорес Алферов.

Лидеры двух «левых» парламентских партий от первой тройки существенно отстали. Геннадий Зюганов (КПРФ) с 221 голосом разместился на 15-й строчке, уступив одну позицию давно ушедшему из публичной политики Виктору Алкснису, Сергей Миронов («Справедливая Россия») с 44 голосами – на 46-й. На 16-й строчке – врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

В конце третьей десятки оказались рядом кинорежиссер Владимир Бортко, писатель Александр Проханов и донбасский ополченец Игорь Безлер по прозвищу «Бес».

Председатель движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов занял 33-ю строчку, депутат от СР Галина Хованская – 34-ю, депутат от КПРФ Юрий Афонин – 35-ю. Лидер партии «Коммунисты России» Максим «Товарищ Максим» Сурайкин разместился на 43-й.

Как сообщается на сайте «Левого фронта», второй тур голосования пройдет с 24 ноября по 30 ноября включительно, в нем примут участие два лидера первого тура – Юрий Болдырев и Павел Грудинин, графа «против всех» не предусмотрена. 1 декабря организаторы объявят окончательные итоги голосования и назовут победителя праймериз.

Напомним, координатором «Левого фронта» является Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в «организации массовых беспорядков» на Болотной площади в 2012 году, он вышел на свободу в августе. Удальцов призвал все левые силы выдвинуть единого кандидата на выборах президента. Сам он из-за судимости баллотироваться не имеет права.

Москва, служба информации

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