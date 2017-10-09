В Режевском районе на пожаре погибли люди

Этой ночью в селе Черемисское Режевского городского округа сгорел частный дом. Пожар заметили очень поздно, спасатели сообщают о погибших.

Сегодня ночью загорелся дом на улице Ленина в селе Черемисском Режевского городского округа. После сообщения о ЧП пожарные прибыли за три минуты, однако, как оказалось, возгорание заметили слишком поздно. К этому времени дом горел открытым пламенем, по информации дознавателей, пожар возник в надворных постройках, которые вплотную примыкают к жилому дому. В течение 19 минут десять пожарных и три единицы пожарно-спасательной техники потушили пожар на площади 56 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что, по оперативным данным, в огне погибли люди. Более подробную информацию в МЧС не сообщают, в пресс-службе СУ СК по Свердловской области пока также комментариев не дали, они будут позже. Выяснение причин возгорания продолжается.

Режевской район, служба информации

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