Подробности пожара в Режевском районе: сгорели пять человек (ФОТО)

Стало известно точное количество жертв пожара в селе Черемисское Режевского района. В огне погибли пятеро мужчин. По предварительной информации, дом загорелся из-за непотушенной сигареты. Сообщение о пожаре в МЧС поступило с запозданием – машины пожарных прибыли спустя три минуты после звонка, но к тому моменту дом полыхал, хотя, судя по всему, пожар начался в пристроях к жилому помещению.

«Предварительно установлено, что погибшими являются пятеро мужчин, 1949-1976 годов рождения. В данном доме проживал один мужчина, 1976 года рождения, четверо остальных погибших находились у него в гостях. Все они являлись жителями села Черемисское. Признаков насильственной смерти на телах погибших граждан не имеется. По имеющейся информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении лиц, находившихся на момент инцидента в доме», – рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«Все погибшие – мужчины. Среди них: братья Леонид и Александр Колотовы 1949 и 1951 годов рождения. Их однофамилец Михаил Колотов 1956 года рождения, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок за совершение тяжкого преступления. А также Юрий Чесноков 1964 года рождения и Андрей Сметанин 1976 года рождения. Один из этих граждан накануне трагедии получил пенсию и решил отметить с приятелями это событие. Скорее всего, они после бурной вечеринки заснули, оставив непотушенную сигарету, а погибли, надышавшись угарным газом. Впрочем, точную причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте работают сотрудники СРК, МЧС, полиции, осматривается место ЧП, опрашиваются очевидцы. Точные причины пожара и гибели людей будут установлены после проведения экспертиз. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Режевской район, служба информации

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