У 21 заболевшего из Цыганского поселка подтвержден диагноз «менингит»

Среди детей и взрослых из Цыганского поселка, госпитализированных на прошлой неделе с подозрением на менингит, у половины диагноз подтвердился.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора, всего в ГКБ №40 были доставлены 44 человека с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция, вирусный менингит». «Основные симптомы заболевания – головная боль, экзантемная сыпь, сыпь зева и температура, основной контингент заболевших – дети до 14 лет (32 чел.)», – уточняют медики. Окончательный диагноз «энтеровирусная инфекция» поставлен 26 заболевшим: 21 случай – менингиальная форма, 5 случаев – герпангина.

Заболевания протекают в легкой и средней степени тяжести. Предположительно причиной вспышки стали неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации.

В настоящее время санврачи проводят исследование территории Цыганского поселка, а также школы №41, где учатся заболевшие дети (классы закрыты на карантин).

Также санврачи провели совещание с руководителем цыганской диаспоры и разъяснили ему меры профилактики. Медработниками проводится ежедневный опрос и осмотр родственников пациентов с целью выявления новых заболевших. Жителям поселка выданы дезинфицирующие средства, инструкции по проведению текущей дезинфекции.

Напомним, о вспышке инфекции стало известно в пятницу, 6 октября.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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