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Скоропостижно скончался известный артемовский журналист – депутат местной думы

Скоропостижно скончался известный артемовский журналист – депутат местной думы

Скоропостижно ушел из жизни главный редактор газеты «Егоршинские вести» и депутат Артемовской городской думы Александр Шарафиев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Он был настоящим бойцом. Обладал смелостью не молчать, а говорить в лицо правду, пусть и неудобную. Лично знаю, что благодаря принципиальной позиции его газеты удавалось помогать простым людям и успешно бороться с равнодушием, казенщиной и даже глупостью местных властей. Это был честный и порядочный человек, которому я с уважением жал руку даже в периоды наших политических разногласий», – написал Иванов на своей странице в соцсети.

Напомним, Александр Шарафиев всегда был в эпицентре событий и не боялся высказывать свое мнение по острым вопросам. В 2016 году против бездействия местных властей в сфере ЖКХ и в защиту прямых выборов мэров. В начале 2017 года к воротам дома депутата , причем у нее не было чеки. Взрывное устройство находилось в стеклянной емкости, и должно было сработать при открытии ворот. Расследование по этому делу еще не окончено.

Артемовский, Служба информации РИА «Новый День»

Артемовский. Другие новости 09.10.17

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