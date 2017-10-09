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Директору скандального интерната на Ляпустина вынесли приговор за падение ребенка из окна

Директору скандального интерната на Ляпустина вынесли приговор за падение ребенка из окна

Сегодня суд вынес приговор по делу бывшего директора интерната на Ляпустина, где пятилетний ребенок выпал из окна. Веру Глушко признали виновной в том, что она не побеспокоилась о наборе специалистов в учреждение и не следила за состоянием помещений. Ее приговорили к условному сроку.

ЧП, за которое Веру Глушко судили по статье ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», произошло 6 ноября 2015 года. Во время тихого часа из окна 3-го этажа выпал 5-летний мальчик. Воспитатель в это время меняла подгузник другому ребенку в соседней спальной комнате. В ходе суда было доказано, что Глушко не принимала меры по укомплектованию учреждения специалистами. Воспитателей тотально не хватает, они совмещают обязанности, из-за чего дети, имеющие различные проблемы с развитием, остаются одни, без присмотра. К тому же, в октябре того года директор дома-интерната отпустила в отпуск часть сотрудников, группы укрупнили до 14-15 воспитанников, хотя в них должно быть максимум по 8 детей. Другое нарушение связано с состоянием помещений. По правилам, окна в жилых и спальных комнатах дома-интерната должны быть фрамуги и форточки, но они отсутствовали, и помещения проветривались через открытые створки окон. В том числе, когда в комнатах были дети-инвалиды. Эти причины и привели к тому, что 5-летний ребенок получил тяжкие травмы, выпав из окна.

Пятилетний ребенок выпал из окна интерната

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сегодня Веру Глушко признали виновной в халатности. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Это не первый приговор, вынесенный после ЧП в интернате на Ляпустина. Так, в течение четырех лет – с 2010 по 2014 – санитар детского дома издевался над воспитанниками, бил подручными предметами, заставлял попрошайничать. Приговор мучителю детей оказался довольно мягким – 2 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В январе прошлого года во время водных процедур утонула воспитанница 2008 года рождения.

Екатеринбург, служба информации

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