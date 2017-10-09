Эксперты о назначении Буркова: Путин заполнил «губернаторскую квоту» эсеров

Назначение депутата Госдумы от СР Александра Буркова врио губернатора Омской области продолжает реализацию федерального тренда «каждой партии – по губернатору», считают эксперты. С другой стороны, пока остается открытым вопрос – что будет со свердловским отделением партии, которому в следующей году предстоит борьбу за Екатеринбургскую гордуму.

Президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко называет Александра Буркова «главным политическим менеджером «Справедливой России», а также отмечает, что о его договороспособности и гибкости ходят легенды. По мнению эксперта, к «Газпрому» и Герману Грефу, которые являются кураторами Омской области, Бурков будет лоялен. «Наконец-то заполнена губернаторская квота эсеров, которая была вакантной с момента увольнения Ильковского. Логика «всем сёстрам по серьгам» продолжается», – написал Минченко в своем телеграм-канале. С ним согласен и екатеринбургский политтехнолог Александр Пирогов. «У эсеров теперь хотя бы есть один регион по «партийной» квоте. После ухода Ильковского в Забайкалье СР осталась единственной парламентской партией без «своего» главы региона, – пишет Пирогов и добавляет: – Бурков хитрый. Но сумеет ли красиво развести омские элиты?»

По мнению политолога Алексея Швайгерта, для свердловских эсеров, остающихся без куратора, сейчас максимально важно как можно скорее «перегруппироваться» в преддверии выборов в ЕГД 2018 года. «Важно, насколько без Буркова его товарищи смогут структурировать свои амбиции, выстроить новую систему координат и обозначить нового лидера. Первым в голову, конечно, приходит имя Ионина, который имеет за спиной хоть какие-то результаты. Но нельзя забывать, что региональное отделение СР имеет свойство «продаваться», и в этом случае руководителем отделения может стать совершенно неожиданная фигура», – считает он.

Получить комментарий самого Александра Буркова и Дмитрия Ионина пока не удалось.

Напомним, сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Бурков, об этом сообщается на сайте Кремля.

Москва, Екатеринбург, Омск, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург, Омск. Другие новости 09.10.17

Обвинение запросило для Олега Дудко, обвиняемого в покушении на Тимониченко, 11 лет колонии. / Директору скандального интерната на Ляпустина вынесли приговор за падение ребенка из окна. / Суд взыскал со штрафстоянки деньги за незаконно эвакуированный ветхий ЗИЛ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»