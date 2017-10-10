Конкурс по отбору главы Богдановича снова признан несостоявшимся

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Богдановича в очередной раз признан несостоявшимся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоялся второй этап, на котором кандидаты должны были представить свои программы. По сообщению канала «ТВ Богданович», до него дошли не все. Кандидаты Владимир Бровин и Александр Пургин сняты за предоставление недостоверной информации. Еще четверо сами отказались от участия в конкурсе. Действующий глава Владимир Москвин и его зам Елена Жернакова, также являющиеся претендентами на должность главы, на момент начала заседания конкурсной комиссии в зале отсутствовали.

Свои программы комиссии представили сегодня только четыре претендента – Юрий Игнатьев, Станислав Любивый, Александр Чудотворов и Владимир Голованов. Напомним, последний при помощи депутатов гордумы прошлого созыва в августе сумел захватить власть в городе и удерживать ее около трех недель, пока не был снят с должности по суду.

По итогам сегодняшнего заседания конкурс признан несостоявшимся. «По решению комиссии кандидаты не подходят на должность главы по профессиональным навыкам и знаниям. На ближайшем заседании думы будет назначен новый конкурс по выборам главы», – сообщает «Богданович ТВ».

Богданович, Служба информации РИА «Новый День»

Богданович. Другие новости 10.10.17

Бурков может сдать мандат депутата Госдумы уже завтра. / На Днях Эрмитажа зрителей погрузят в виртуальную реальность. / Половине жителей Свердловской области нужна помощь в области душевных расстройств. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»