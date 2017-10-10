В Екатеринбурге эвакуируют офис «Газпрома»

В Екатеринбурге эвакуируют офисное здание, в котором находится «Газпром трансгаз». По словам сотрудников, всех попросили выйти с вещами на улицу.

Как сообщила РИА «Новый День» одни из сотрудниц «Газпром трансгаз Екатеринбург», в данную минуту всех сотрудников выводят на улицу из офисного здания на улице Клары Цеткин, 14. Учебная это тревога или кто-то позвонил и сообщил о минировании, пока не известно.

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых обещал сообщить подробности после того, как сотрудники полиции закончат проверку.

Напомним, ранее сегодня были эвакуированы студенты УрГЭУ. Но это были плановые учения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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