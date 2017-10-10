Вторник, 10 октября 2017, 12:42 мск

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В Екатеринбурге эвакуируют офис «Газпрома»

В Екатеринбурге эвакуируют офис «Газпрома»

В Екатеринбурге эвакуируют офисное здание, в котором находится «Газпром трансгаз». По словам сотрудников, всех попросили выйти с вещами на улицу.

Как сообщила РИА «Новый День» одни из сотрудниц «Газпром трансгаз Екатеринбург», в данную минуту всех сотрудников выводят на улицу из офисного здания на улице Клары Цеткин, 14. Учебная это тревога или кто-то позвонил и сообщил о минировании, пока не известно.

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых обещал сообщить подробности после того, как сотрудники полиции закончат проверку.

Напомним, ранее сегодня были эвакуированы студенты УрГЭУ. Но это .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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