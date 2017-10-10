Почти половина площадей первого уральского аутлета забронированы брендами (ФОТО)

Презентация первого уральского аутлета прошла в Москве, порядка 100 потенциальных арендаторов познакомились с проектом центра. На данный момент, за год до официального открытия, 40% площадей уже заняты брендами, в том числе известными.

Аутлет-центр строится внутри ЕКАДа, рядом с новым жилым микрорайоном Солнечный. Екатеринбург станет третьим городом в России – после Москвы и Санкт-Петербурга – где появится профессиональный аутлет-центр. Проектом такого формата привлечет и жителей соседних областей.

Компания «Форум-групп» – девелопер проекта, вместе с партнером – компанией «Магазин Магазинов» провела глобальную презентацию первого уральского аутлета для представителей международных и федеральных ритейлеров в Москве. Интерес к проекту уже проявили такие бренды, как Levi's, Baldinini, Kanzler, Adidas, Reebok, Trussardi, Timberland, New Balance, Guess.

«На сегодня у нас уже около 40% площадей будущего аутлета забронировано арендаторами, с ними подписаны необходимые документы. Сейчас ведем активную работу с представителями известных брендов, проявившими интерес к сотрудничеству. До конца года планируем заключить основной объем соглашений с потенциальными арендаторами», – сообщил гендиректор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

На сегодня на строительной площадке первого уральского аутлет-центра проведены работы по укладке фундамента и устройству дренажной постели, возведены железобетонные колонны, идет монтаж металлических конструкций кровли, вскоре начнутся работы по монтажу стен, витражей и укладке кровли. Площадь первой очереди аутлет-центра – порядка 17 тысяч квадратных метров. В будущем планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь Аутлет-центра площадью 7 000 кв. м. Кроме самого здания аутлет-центра строители выполнят работы по благоустройству. По проекту будет организована парковочная зона на 900 машина-мест, сделана переходная аллея, завершающаяся круговым движением и стелой.

Передача помещений арендаторам под отделку произойдет в октябре 2018 года, а открытие аутлет-центра в Екатеринбурге запланировано на 18 декабря 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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