В аутлет-центре Екатеринбурга откроются бутики для мужчин Kanzler и Gabbiacci

Аутлет-центр, который откроется внутри Екатеринбургской кольцевой автодороги в этом году, пополнился новыми арендаторами. Компания Kanzler откроет в Brands' StoriesOutletCenterEkaterinburg магазины сразу двух брендов для мужчин: бутик классической одежды Kanzler и бутик повседневной одежды Gabbiacci. Всего в аутлете для покупателей будут работать более 100 магазинов востребованных международных и федеральных брендов ценовых сегментов «средний» и «средний +».

Как рассказали в пресс-службе компании «Форум-групп», которая является девелопером проекта уральского аутлет-центра, площадь магазина Kanzler составит около 140 кв. м, Gabbiacci – 100 кв. м. Магазины будут выполнены в современных дизайн-концептах. Более темный и сдержанный – для Kanzler и светло-бежевый глянец – для молодежного Gabbiacci.

«Наша компания давно проявляет интерес к уральскому рынку, в настоящий момент, это третий по обороту регион для компании. Три магазина Kanzler успешно работают в Екатеринбурге почти 10 лет, – рассказал директор по развитию сети магазинов Kanzler Владислав Долгоаршинных. – Мы давно осознали успешность торгового формата Аутлет на примере магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому доказывать эффективность открытия магазинов такого формата на Урале не было необходимости, мы знали, что Kanzler -Outlet должен быть и в Екатеринбурге. В том, что касается магазинов Gabbiacci, то они, в настоящий момент, развиваются в России только в формате Аутлет».

Напомним, аутлет откроется в конце 2018 года. Он будет расположен внутри Екатеринбургской кольцевой автодороги, вблизи жилого микрорайона Солнечный, который является одним из крупнейших проектов комплексного освоения территории в Екатеринбурге. При этом всего в полуторачасовой зоне транспортной доступности проживает 2 млн 630 тысяч человек, а общая зона охвата Brands' StoriesOutletCenterEkaterinburg включает 5,5 млн. человек: это жители городов-миллионников Екатеринбурга, Челябинска, Перми, а также население Тюмени и городов Свердловской области.

«Всего для покупателей будут работать более 100 магазинов востребованных международных и федеральных брендов ценовых сегментов «средний» и «средний +», – рассказал генеральный директор компании «Форум-групп» Сергей Воробьев.

На территории аутлета предусмотрена большая парковка на 900 машиномест, детская площадка, разнообразные концепции кафе и ресторанов и сопутствующие услуги, такие как ателье и химчистка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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