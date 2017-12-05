В Уральском аутлете могут открыть бутики Trussardi, Timberland и Tom Tailor

Уральский аутлет готовится к приему арендаторов. Интерес к торговым площадям проявили Trussardi, Timberland, New Balance, Guess, Baldinini, Kanzler, Adidas, Reebok, Charuel, Milana Shoes, Снежная Королева, Tom Tailor. В первые месяцы 2018 года «Форум-групп» планирует подписать договоры с будущими арендаторами.

Как сообщили в пресс-службе «Форум-групп», аутлет до конца 2017 года заведут под крышу. Сейчас на строительной площадке уже проведены основные внешние работы: заложен фундамент здания, установлены все металло-каркасные конструкции, построена собственная котельная.

Несмотря на то, что строительство здания еще не завершено, более 2000 квадратных метров площадей уже зарезервированы, часть из них «забронировали» для себя участники выставки MAPIC 2017, в которой «Форум-групп» принимали участие в ноябре.

Напомним, открытие аутлет-центра в Екатеринбурге запланировано на 18 декабря 2018 года. Расположится он внутри ЕКАД (на пересечении ЕКАД и ул. Лучистой), рядом с новым жилым районе «Солнечный». Это будет пятый профессиональный аутлет в России и первый на Урале (сейчас существуют три аутлета в Москве и один в Петербурге).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

Перед выборами-2018 «Единую Россию» поделят между городом и областью. / Гостиницам и общепиту Екатеринбурга придется выучить испанский язык к ЧМ-2018. / Проклятый старый дом: в екатеринбургской пятиэтажке провалился пол (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»