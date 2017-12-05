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Вторник, 5 декабря 2017, 16:20 мск

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В Уральском аутлете могут открыть бутики Trussardi, Timberland и Tom Tailor

В Уральском аутлете могут открыть бутики Trussardi, Timberland и Tom Tailor

Уральский аутлет готовится к приему арендаторов. Интерес к торговым площадям проявили Trussardi, Timberland, New Balance, Guess, Baldinini, Kanzler, Adidas, Reebok, Charuel, Milana Shoes, Снежная Королева, Tom Tailor. В первые месяцы 2018 года «Форум-групп» планирует подписать договоры с будущими арендаторами.

Как сообщили в пресс-службе «Форум-групп», аутлет до конца 2017 года заведут под крышу. Сейчас на строительной площадке уже проведены основные внешние работы: заложен фундамент здания, установлены все металло-каркасные конструкции, построена собственная котельная.

Новый День: В Уральском аутлете могут открыть бутики Trussardi, Timberland и Tom Tailor

Несмотря на то, что строительство здания еще не завершено, более 2000 квадратных метров площадей уже зарезервированы, часть из них «забронировали» для себя участники выставки MAPIC 2017, в которой «Форум-групп» принимали участие в ноябре.

Напомним, открытие аутлет-центра в Екатеринбурге запланировано на 18 декабря 2018 года. Расположится он внутри ЕКАД (на пересечении ЕКАД и ул. Лучистой), рядом с новым жилым районе «Солнечный». Это будет пятый профессиональный аутлет в России и первый на Урале (сейчас существуют три аутлета в Москве и один в Петербурге).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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