Муниципальным служащим Екатеринбурга повысили оклады на 4%

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об увеличении с 1 октября на 4% должностных окладов работников муниципальных учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», повышение коснется работников 51 муниципального учреждения, среди которых – Дендропарк, УКС Екатеринбурга, «Радио Екатеринбург», автобаза администрации Екатеринбурга, мастерская Генплана, МБУ «Зеленстрой», Екатеринбургское лесничество, районные ДЭУ и другие.

Напомним, ранее аналогичное решение принял губернатор Евгений Куйвашев относительно областных чиновников. Соответствующий указ был опубликован на правовом портале еще до выборов – 5 сентября. Согласно документу, ежемесячные оклады госслужащих увеличатся в 1,04 раза. Средства на индексацию были заложены в законе о бюджете Свердловской области на текущий год.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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