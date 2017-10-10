Банки откроют данные о тратах клиентов ради новой системы оценки кредитоспособности

Ряд российских банков присоединился к пилотному проекту по оценке кредитоспособности заемщика на основе их транзакций по пластиковым картам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пилотный проект по транзакционному скорингу идет больше полугода. До сих пор он ограничивался компаниями Visa и Equifax, недавно было объявлено, что к проекту присоединяется Mastercard», – сказал один из собеседников агентства. Другой источник сообщил, что 9 октября состоялась встреча, на которой участники проекта рассказали о первых результатах и обменялись планами по его дальнейшему развитию.«Среди участников пилотного проекта – крупнейшие банки страны. Всего же для анализа передали данные 13 банков», – отметил третий собеседник агентства.

Из банков входящих в топ-50 только три признались в участии в проекте. ВТБ, уральский «Уралсиб» и «Тинькофф банк». Visa и Mastercard пока не ответили на запрос агентства. Транзакционный скоринг – это новый тип оценки кредитоспособности клиента кредитно-финансового учреждения. Банк оценивает суммы покупок и категории точек продаж, в которых они совершаются. Вопрос, не является ли банковский эксперимент нарушением клиентских данных, остается открытым.

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