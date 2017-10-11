В екатеринбургской квартире из унитаза вылезла «тварь», шокировав семью (ФОТО)

В одном из жилых домов в Екатеринбурге дикий неопознанный зверек перепугал семью. Животное вылезло поздно вечером из унитаза, нежданного гостя уральцы выгоняли из квартиры лентяйкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности происшествия описал в паблике «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Юринов. Он же опубликовал фотографии. «На Агрономической, 50, вылезла из унитаза тварь. Увидели грязь в коридоре, подумали, что дети играли, но нет. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, закрыли двери везде в комнатах и открыли входную дверь. Лентяйкой тыкали эту тварь [пока она не] выбежала на улицу. Похожа на куницу. До сих пор в шоке», – рассказал житель дома.

Очевидцы отметили, что дети в подобной ситуации могли остаться заиками. Между тем, в комментариях к истории пораженные подписчики предположили, что питомец может принадлежать кому-то из жителей дома. Не исключено, что зверя смыли в унитаз на другом этаже.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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