Среда, 11 октября 2017, 09:12 мск

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В екатеринбургской квартире из унитаза вылезла «тварь», шокировав семью (ФОТО)

В екатеринбургской квартире из унитаза вылезла «тварь», шокировав семью (ФОТО)
Фото со страницы Алексея Юринова в «ВКонтакте»

В одном из жилых домов в Екатеринбурге дикий неопознанный зверек перепугал семью. Животное вылезло поздно вечером из унитаза, нежданного гостя уральцы выгоняли из квартиры лентяйкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности происшествия описал в паблике «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Юринов. Он же опубликовал фотографии. «На Агрономической, 50, вылезла из унитаза тварь. Увидели грязь в коридоре, подумали, что дети играли, но нет. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, закрыли двери везде в комнатах и открыли входную дверь. Лентяйкой тыкали эту тварь [пока она не] выбежала на улицу. Похожа на куницу. До сих пор в шоке», – рассказал житель дома.

Новый День: В екатеринбургской квартире из унитаза вылезла ''тварь'', шокировав семью (ФОТО)

Очевидцы отметили, что дети в подобной ситуации могли остаться заиками. Между тем, в комментариях к истории пораженные подписчики предположили, что питомец может принадлежать кому-то из жителей дома. Не исключено, что зверя смыли в унитаз на другом этаже.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

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