В Малайзии из унитаза вылезла неведомая двухметровая тварь (ВИДЕО)

Малазийский фотограф Зула Анип снял видеоролик, на котором запечатлено невиданное змееподобное существо, которое вылезло из унитаза в его доме. ЧП случилось в городе Алор-Сетар. На видео видно, как гигантская пиявка неспешно выползает из туалета, аккуратно ощупывая поверхность перед собой, прежде, чем продвинуться вперед.

Как пишет The Daily Mail, Анип рассказал, что червь достигал в длину двух метров, имел небольшую невыраженную голову и весьма продолговатое веретенообразное тело. По словам фотографа, оно было одновременно похоже на саламандру и огромную пиявку. Были ли у создания конечности, не уточняется, но на видео их не различить.

Мужчина предположил, что «суперпиявка» выросла в канализационной трубе, питаясь, тем, что там плавало, но, достигнув значительных размеров, перестала помещаться в своем жилище и решила поискать место попросторнее. Зула Анип оказался храбрецом. Он не стал вызывать каких-либо специалистов и самостоятельно поместил создание в мешок, а затем выпустил в ближайший водоем.

Как писал «Новый День», вчера вечером в Екатеринбурге случился схожий инцидент. В одном из домов на улице Агрономическая из унитаза выбрался дикий неопознанный зверек. Своим появлением он не на шутку перепугал семью. Незваного гостя выгоняли из квартиры лентяйкой. «Увидели грязь в коридоре, подумали, что дети играли, но нет. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, закрыли двери везде в комнатах и открыли входную дверь. Лентяйкой тыкали эту тварь [пока она не] выбежала на улицу. Похожа на куницу. До сих пор в шоке», – рассказал екатеринбуржец.

Куала-Лумпур, Иван Гридин

Куала-Лумпур. Другие новости 11.10.17

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