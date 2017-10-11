Причиной ночного пожара в Верхотурье стал поджог. Один ребенок и дедушка погибли

Появились новые подробности ночной трагедии в Верхотурье. По уточненным данным, во время тушения пожара в частном жилом доме по улице Малышева были найдены тела двух человек – пожилого мужчины и его внучки 2015 года рождения.

Как сообщили в СУ СКР, по факту их гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом» и ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога». Предварительно установлено, что пожар произошёл в результате поджога, на что указывает очаг возгорания.

Кроме того, с места происшествия госпитализированы женщина (мать погибшей девочки) и её малолетний сын, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, сообщение о пожаре в доме на улице Малышева в Верхотурье поступило в 00:37. На площади 72 кв. м сгорела кровля частного 2-квартирного жилого дома. Вначале пресс-служба ГУ МЧС заявила об эвакуации трех пострадавших, в том числе двух детей.

Верхотурье, Служба информации РИА «Новый День»

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