Энергетики готовятся ликвидировать ЧС в условиях низких температур

Энергетики готовятся к холодной и сложной зиме. Накануне Облкоммунэнерго прошло итоговую выездную проверку комиссии министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и Ростехнадзора. Ревизоров интересовала готовность электрообъектов предприятия к зиме. Па подстанции «Полдневая» в Полевском подразделении компании инспекторы изучили документацию и оценили готовность персонала.

«Квалификацию нашего оперативного персонала протестировали в ходе учебной тренировки – было сымитировано отключение на воздушной линии. Учитывалась каждая деталь: как проводится допуск на работы, как работает автовышка, насколько быстро и грамотно реагирует бригада. По этим данным можно оценить, насколько эффективно мы готовы ликвидировать последствия возможных ЧС в условиях низких температур, – рассказал первый заместитель гендиректора – главный инженер АО «Облкоммунэнерго» Сергей Куликов.

Отметим, подготовка к зиме на предприятии началась сразу по окончании предыдущего отопительного сезона, и продолжалась все лето. На объектах Облкоммунэнерго проводились ремонты оборудования и сетей. Так, в электросетевом комплексе отремонтировано 184 километра воздушных линий напряжением 0,4/10 кВ, 602 трансформаторные подстанции. Заменено 1670 опор и 1332 приставки, более 4 километров кабельных линий напряжением 0,4/10 кВ. Масштабная ремонтная кампания была проведена и в тепловом дивизионе. Работу теплоэнергетиков осложнило дождливое лето, но запланированный объём работ выполнен полностью: заменено 1680 метров магистральных и квартальных тепловых сетей, пяти водогрейных котлов, капитально отремонтировано еще шесть котлов и котлоагрегатов.

Напомним, ранее в интервью «Новому Дню» и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказывал о том, что стоит готовиться к холодной зиме. «Ожидается морозная погода, причем с перепадами температур, что самое опасное для коммунальных и электрических сетей. Зима ожидается непростая», – говорил он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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