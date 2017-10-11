Обвинение запросило для уральца, убившего и закопавшего в снег бывшую супругу, 10 лет колонии

Гособвинение запросило 10 лет колонии для жителя Нижнего Тагила Сергея Какшина, которого судят за жестокое убийство своей бывшей супруги Дарьи Зембицкой. Также прокуратура считает, что подсудимый должен выплатить потерпевшей стороне 13 миллионов рублей. Об этом РИА «Новый День» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. «Оглашение приговора по этому делу в Ленинском районном суде Нижнего Тагила начнется завтра, 12 октября, в 11:00», – уточнила собеседница агентства.

Напомним, Дарья Зембицкая пропала 9 января этого года после того, как вышла во двор дома №7 по улице Булата Окуджавы, чтобы прогреть машину. Несколько дней полицейские и волонтеры разыскивали молодую женщину. Она была найдена закопанной в сугробе на Серебрянском тракте. Вскоре сыщики задержали по подозрению в убийстве ее бывшего мужа, работавшего таксистом. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что пара развелась чуть более года назад, у них осталось двое детей, мальчики 5 и 6 лет. В тот роковой вечер между бывшими супругами произошла ссора. Какшин сильно избил Дарью, но его спугнула соседка, выглянувшая с балкона. Мужчина сел в свой автомобиль, припаркованный рядом, и стал дальше наблюдать за бывшей женой. «Увидев, что подошедшая к подъезду Дарья упала на землю и осталась лежать без движения, он решил, что она скончалась. Чтобы скрыть преступление, он погрузил тело в салон своей машины и поехал в сторону гаражно-строительного кооператива «Черемшанский». По дороге обвиняемый обратил внимание, что Дарья стала подавать признаки жизни. Несмотря на это, он достал потерпевшую из салона и бросил в снег на обочине. При этом Какшин, стремясь довести до конца свой преступный умысел, сначала нанес Зембицкой удар по голове. А за тем ногой надавил на шею потерпевшей, перекрыв ей дыхание, и удерживал ногу в таком положении до тех пор, пока не убедился, что бывшая супруга мертва, после чего скрылся с места преступления», – говорит Марина Канатова.

В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на вынесение обвинительного приговора Сергею Какшину с назначением наказания в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также прокурор просил суд взыскать с подсудимого в качестве морального вреда 13 млн рублей: двум детям погибшей – по 5 млн рублей каждому, а также матери Дарьи Зембицкой – 3 млн рублей.

Отметим, что с началом поисков Дарьи Какшин всячески пытался запутать следствие. «Для раскрытия этого резонансного преступления органы внутренних дел применяли, в том числе полиграф, так как гражданин пытался ввести в заблуждение сыщиков, утверждая, что сам лично всеми возможными силами и средствами искал бывшую супругу. Для этого он обращался в детский садик, где должны были находиться его двое сыновей, отправлял СМС жене, чтобы узнать, завелась ли ее машина на сильном морозе. Словом, пытался запутать следы, но обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось», – сообщал ранее официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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