Убийце Дарьи Зембицкой вынесли приговор

Сегодня в Нижнем Тагиле суд вынес приговор по делу об убийстве Дарьи Зембицкой. Молодую женщину, мать двоих детей, убил бывший супруг. Его отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, Сергея Какшина признали виновным в жестоком убийстве бывшей супруги Дарьи Зембицкой. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гособвинение, напомним, просило 10 лет колонии.

О безвестном исчезновении жительницы Нижнего Тагила стало известно 9 января. В тот день утром Дарья сообщила близким, что поехала на работу, но так и не появлялась там. К ее поискам подключились полицейские и волонтеры. Она была найдена закопанной в сугробе на Серебрянском тракте. Вскоре сыщики задержали по подозрению в убийстве ее бывшего мужа, работавшего таксистом. Он дал признательные показания.

Супруги развелись около года назад, у них осталось двое сыновей, который проживали с матерью. В тот день Дарья и Сергей разругались, мужчина избил бывшую супругу, но его спугнула соседка, выглянувшая с балкона. Мужчина сел в свой автомобиль, припаркованный рядом, и стал дальше наблюдать за бывшей женой. Дарья вышла к своему автомобилю и упала, после чего мужчина решил, что она мертва. Чтобы скрыть преступление, он погрузил тело в салон своей машины и поехал в сторону гаражно-строительного кооператива «Черемшанский». В пути он понял, что женщина еще дышит, но все равно выбросил в снег на обочине, а после ударил по голове и наступил на шею бывшей супруги. Ногу он держал до тех пор, пока Дарья не задохнулась.

Нижний Тагил, служба информации

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