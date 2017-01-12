Официально: по подозрению в убийстве Дарьи Зембицкой задержан бывший муж (ФОТО)

Публикации за 12.01.17

Следователи официально подтвердили версию об убийстве Дарьи Зембицкой. Подозреваемый – ее бывший муж, который уже написал явку с повинной. Сыновья погибшей жительницы Нижнего Тагила и этого мужчины находятся у родственников.

Правоохранительные органы официально подтвердили, что основной подозреваемый в убийстве жительницы Нижнего Тагила Дарьи Зембицой – ее бывший муж, мужчина 1980 года рождения. Пара развелась чуть более года назад, у них осталось двое детей, мальчики 5 и 6 лет. Тело погибшей нашли в сугробе примерно в 400 метрах от жилого дома на Серебрянском тракте.

Фото со страницы Сергея Какшина «ВКонтакте»

«Подозреваемый, которым оказался водитель такси, под прессом неопровержимых улик, собранных полицией и Следственным комитетом, дал признательные показания. С ним уже проведен следственный эксперимент с выходом на место ЧП. Для раскрытия этого резонансного преступления органы внутренних дел применяли, в том числе полиграф, так как гражданин пытался ввести в заблуждение сыщиков, утверждая, что сам лично всеми возможными силами и средствами искал бывшую супругу. Для этого он обращался в детский садик, где должны были находиться его двое сыновей, отправлял СМС жене, чтобы узнать, завелась ли ее машина на сильном морозе. Словом, пытался запутать следы, но обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось. Сейчас он содержится под стражей, ему грозит до 15 лет тюремных нар», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его информации, дети сейчас находятся у родственников.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области уточнили, что задержали мужчину в его же квартире, после чего он написал явку с повинной и показал, куда спрятал труп. Решается вопрос о мере пресечения. Допрашиваются свидетели, проводятся необходимые экспертизы.

Нижний Тагил, Светлана Загороднева

Нижний Тагил. Другие новости 12.01.17

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