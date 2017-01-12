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Публикации за 12.01.17

Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле женщины: родственники обвиняют бывшего мужа (ФОТО)

Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле женщины: родственники обвиняют бывшего мужа (ФОТО)

Сегодня ночью было найдено тело пропавшей 9 января Дарьи Зембицкой. Родственники и знакомые девушки сообщают, что на преступление пошел ее муж, он якобы уже во всем сознался и показал, где спрятал тело.

«Только что из полиции. Поиски заканчиваются. Нашли тело, опознали нашу Дашеньку. Муж показал полиции, куда он ее закопал ...На трассе в снегу!!!! Место, где её нашли», – такое сообщение около 4 часов утра оставили в группе поиска девушки ее родственники и приложили фото места, где было найдено тело.

Новый День: Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле женщины: родственники обвиняют бывшего мужа (ФОТО)

«Я просто не верю тому что происходит сейчас, такое ощущение что все это происходит в каких то других измерениях! земля уходит из под ног при мысли что Дашеньки больше нет с нами, Я НЕ ВЕРЮ!!! (((я не понимаю КАК можно поступить с человеком, который с тобой делился самым сокровенным, строил планы на будущее, доверял тебе, терпел и прощал, делил с тобой самые радостные моменты жизни, любила... который тебе родил двух прекрасных сыновей..!?» – пишет сестра погибшей. В комментариях знакомые девушки отмечают, что бывший муж тяжело переживал развод, а недавно Дарья стала встречаться с другим мужчиной.

Новый День: Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле женщины: родственники обвиняют бывшего мужа (ФОТО)

Напомним, Дарья Зембицкая пропала 9 января. Утром в понедельник она вышла к машине, чтобы поставить аккумулятор и поехать на работу, и пропала. По факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области информацию об этой трагедии пообещали прокомментировать в ближайшее время

Нижний Тагил, Светлана Загороднева

Нижний Тагил. Другие новости 12.01.17

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