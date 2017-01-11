К розыску жительницы Нижнего Тагила подключились волонтеры и следователи: возбуждено уголовное дело

Публикации за 11.01.17

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство после пропажи матери двоих детей (5 и 6 лет) в Нижнем Тагиле. С 9 января о женщине ничего не известно. В городе организуются волонтерские группы для поиска.

Напомним, Дарья Зембицкая пропала 9 января. Утром в понедельник она вышла к машине, чтобы поставить аккумулятор и поехать на работу, и с тех пор о ее судьбе ничего не известно. Девушка, судя по информации на ее странице «ВКонтакте», работает в ООО «Урал Релком-Плюс». В понедельник около 6 утра она оставила сообщение своему молодому человеку с пожеланием доброго утра. В СМИ появилась информация, что около ее автомобиля на снегу были найдены капли крови. Как сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, по факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Знакомые девушки в Нижнем Тагиле организуют поисковую группу, правда, волонтеры хотят начать розыск 13 января, в пятницу. Жители Нижнего Тагила удивляются, что до сих пор не нашлись очевидцы того, что же случилось утром в понедельник. «Господи, ну неужели из 10ти этажного дома в семь утра никто ничего не видел? Да не может быть такого!» – пишет на странице пропавшей Julia Julia.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 11.01.17

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