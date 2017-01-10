Молодая женщина пропала по дороге на работу в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Публикации за 10.01.17

Отдел полиции № 20 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» разыскивает без вести пропавшую Дарью Зембицкую 1989 года рождения, уроженку города Нижний Тагил, проживающую по улице Булата Окуджавы.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, с заявлением о пропаже Дарьи Зембицкой вчера, 9 января, обратилась ее сестра. Утром в понедельник Дарья сообщила близким, что поехала на работу, но так и не появлялась там.

Полицейскими проведен весь комплекс проверочных мероприятий. Опрошены все знакомые и соседи девушки.

Рост Дарьи – 176 сантиметров, цвет глаз серо-голубой, волосы длинные, темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой Зембицкой Дарьи Юрьевны, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 10.01.17

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