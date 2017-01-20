Детей убитой и закопанной в снег тагильчанки отдали в реабилитационный центр

Публикации за 20.01.17

На Среднем Урале продолжается расследование резонансного убийства жительницы Нижнего Тагила Дарьи Зембицкой, с которой хладнокровно расправился бывший муж, закопав тело супруги в сугроб. Социальным службам пришлось на какое-то время отправить детей тагильчанки в реабилитационный центр.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом нашему агентству сегодня сообщили в службе ПДН полиции Нижнего Тагила. В ведомстве уточнили, что у Дарьи Зембицкой остались 2 сына, им 6 и 5 лет. Они находятся в специализированном реабилитационном центре, эксперты говорят, что мальчики пребывают в депрессии, морально подавлены. Но их навещает бабушка. Женщина сейчас собирает документы для оформления опекунства над детьми.

Напомним, Дарья Зембицкая была убита бывшим мужем 9 января. Несколько дней полиция и волонтеры разыскивали молодую женщину. В итоге она была найдена закопанной в сугробе на Серебрянском тракте. Сыщики задержали по подозрению в убийстве ее бывшего мужа, 1980 года рождения, он сознался в преступлении.

«Для раскрытия этого резонансного преступления органы внутренних дел применяли, в том числе полиграф, так как гражданин пытался ввести в заблуждение сыщиков, утверждая, что сам лично всеми возможными силами и средствами искал бывшую супругу. Для этого он обращался в детский садик, где должны были находиться его двое сыновей, отправлял СМС жене, чтобы узнать, завелась ли ее машина на сильном морозе. Словом, пытался запутать следы, но обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось. Сейчас он содержится под стражей, ему грозит до 15 лет тюремных нар», – сообщал ранее официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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